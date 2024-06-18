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Религиовед отметил укрепление позиций религиозных экстремистов в тюрьмах за время СВО

Исламовед Силантьев: религиозные экстремисты составляют весомую часть заключенных

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Shutterstock

Позиции религиозных экстремистов, исповедующих ислам, в тюрьмах и исправительных колониях значительно укрепились с начала СВО, рассказал «Ридусу» религиовед Роман Силантьев.

Он объяснил, что так сложилось в связи с тем, что сейчас в армию привлекают большое количество осужденных, которые не имеют отношения к радикалам. По его словам, в мае этого года в зону проведения СВО было направлено порядка 50 тыс. заключенных.

При этом Силантьев объяснил, что большая часть заключенных, не связанных с радикалами, а также которые погибли или получили помилование, уже не вернутся в колонии.

«Не брали на СВО как раз маньяков, наркоманов, экстремистов и террористов. Уж точно игиловцев не брали», — сказал он.

По его мнению, все это повлияло на увеличение числа экстремистов, исповедующих ислам, в местах лишения свободы.

«Грубо говоря, религиозные экстремисты стали составлять достаточно существенную часть заключенных, начинают концентрироваться. Это очень сильно затрудняет возможности их перевоспитания. Наряду с серьезными плюсами, которые дало привлечение заключенных на СВО, мы получили очень серьезный минус — увеличение влияния ваххабитов», — добавил Силантьев.

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