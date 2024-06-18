На Украине завели дело после покушения на казахстанского оппозиционера в Киеве

Наталья Садыкова/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Прокуратура Украины завела уголовное дело после покушения на казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова в Киеве. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины.

Отмечается, что в настоящее время Садыков находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Начато досудебное расследование по факту покушения на журналиста, гражданина Казахстана. Покушение произошло в Шевченковском районе столицы недалеко от дома, где живут супруги. Пострадавший вместе с женой, тоже журналисткой, живут на Украине с 2014 года и имеют статус беженцев», — говорится в сообщении.

В данный момент правоохранители устанавливают личность нападавшего.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что активиста Айдоса Садыкова, который критиковал власти Казахстана и лично президента Касыма-Жомарта Токаева, пытались устранить в Киеве.

18 июня 2024 года Садыков опубликовал видеоролик, в котором назвал Токаева «марионеткой в руках российского влияния».

Ранее в Казахстане начали рассматривать петицию против пропаганды нетрадиционных отношений.