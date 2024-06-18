В Подмосковных дворах продолжают устранять ямы

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье продолжают устранять ямы во дворах для создания комфортного передвижения автомобилей и пешеходов, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Как отметил зампредседателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов в 2024 году будет устранено 575 тыс. кв. метров ям.

Он добавил, что работы проведут в 33 муниципалитетах.

«На данный момент устранено более 2 тыс. ям», — сказал Мурашов.

Мурашов отметил, что работы полностью завершились в 11 городских округах, среди которых Химки, Реутов и другие.