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В Подмосковных дворах продолжают устранять ямы

Более 2 тыс. ям устранили во дворах Подмосковья за 2 месяца

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье продолжают устранять ямы во дворах для создания комфортного передвижения автомобилей и пешеходов, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Как отметил зампредседателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов в 2024 году будет устранено 575 тыс. кв. метров ям.

Он добавил, что работы проведут в 33 муниципалитетах.

«На данный момент устранено более 2 тыс. ям», — сказал Мурашов.

Мурашов отметил, что работы полностью завершились в 11 городских округах, среди которых Химки, Реутов и другие.

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