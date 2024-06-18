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Врачи назвали самые «опасные» продукты из-за инфекции ботулизма

Инфекционист Викулов: некоторые продукты могут стать очагом ботулизма

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Shutterstock

Ботулизмом можно заболеть только при употреблении в пищу зараженных инфекцией продуктов. Некоторые из них являются наиболее благоприятными для размножения бактериальной палочкой, провоцирующей болезнь, рассказал НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Для бактерий идеальными являются температура 30-35 градусов Цельсия и низкое содержание кислорода. По этой причине среди опасных на первом месте стоят продукты в вакууме и все консервы. Также сюда относятся салаты, грибы, вяленая рыба, маринованные чеснок и приправы, любые соленья, предупредил врач.

«Заражение может происходить при прямом попадании ботулотоксина. Потенциально это может использоваться как биологическое оружие, но чаще всего это пищевые продукты», — пояснил Викулов.

Чтобы предотвратить заражение он посоветовал тщательно мыть фрукты и овощи, отмывая от земли. Перед употреблением консервов их нужно прокипятить около получаса при температуре 100 градусов Цельсия. Если речь идет о продуктах, которые не подлежат термической обработке – в этом случае они должны храниться при температуре 8-10 градусов Цельсия, заключил врач.

Напомним, в Москве, Нижнем Новгороде и Казани фиксируется массовое заражение людей ботулизмом. В столице количество пострадавших превысило 120 человек, 30 из них остаются в реанимации. Причиной отравления стала консервированная фасоль, изготовленная компанией «Савон-К». В Госдуме на этом фоне призвали отменить мораторий на проверки бизнеса.

Ранее россиянам объяснили, как избежать заражения ботулизмом.

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