Эксперты назвали временными меры по ужесточению высылки нелегальных мигрантов

Новые меры в отношении мигрантов, в том числе ужесточение режима высылки из страны – это нужная мера с учетом масштабов нелегальной миграции, считает член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Маргарита Лянге. Такие решения принимаются после долгого бездействия, которое привело к проблемам, однако действовать они будут временно, подчеркнула она в беседе с НСН.

Напомним, кабмин до этого поддержал инициативу депутатов о введении нового режима высылки нелегальных мигрантов из России. Также планируется рассмотреть законопроект, который позволит выдворять нелегалов из страны за ряд правонарушений без решения суда.

«Бездействие в отношении миграционной политики накалило настроения в обществе, сейчас мы наблюдаем его отложенные последствия», — объяснила эксперт.

Ограничения затронут только нелегальных мигрантов и будут временными, напомнила Лянге. Для контроля за этой сферой, по ее мнению, нужен один орган, который будет выполнять все полномочия по четкому регламенту. Новые меры она назвала необходимыми, подчеркнув, что мигранты «должны находиться только там, где они востребованы».

Ранее стало известно о выдворении 1,5 тыс. мигрантов после рейда в Подмосковье.