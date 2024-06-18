Названа причина массового ДТП в Рязанской области

Начальник управления госавтоинспекции управления МВД Российской Федерации по Рязанской области Сергей Москвин назвал предварительную причину массового ДТП в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что обстоятельством ДТП стал выезд автобуса «Газель» на полосу встречного движения.

До этого место массовой аварии на трассе М5 «Урал» в Рязанской области попало на видео. На кадры попала фура, которая частично оказалась на обочине, а также перевернутый микроавтобус и легковой автомобиль — они вылетели в кювет.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что сейчас на месте трагедии проводится предварительное расследование, там находятся руководители УМВД России по Рязанской области и областной Госавтоинспекции.

Инцидент случился в Шиловском районе Рязанской области. По данным прокуратуры, в результате аварии пострадал 21 гражданин, из них восьмерых спасти не удалось. 13 пострадавших доставлены с различными травмами в медицинское учреждение, в том числе трое несовершеннолетних.

Ранее крупное ДТП парализовало движение автомобилей на востоке Москвы.