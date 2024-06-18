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В Госдуме поручили разработать проект о наказании за продажу энергетиков детям

Володин поручил разработать проект штрафа за продажу энергетиков детям

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Depositphotos

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам подготовить законопроект о штрафе за нарушение запрета продавать энергетические напитки детям. Об этом сообщили в пресс-службе Думы.

Он также поручил комитетам по госстроительству и законодательству, безопасности и противодействию коррупции подготовить необходимые поправки. По его словам, за основу при разработке этих изменений можно взять существующие нормы ответственности при продаже несовершеннолетним изделий.

Государственная дума 18 июня приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним лицам.

По словам Володина, о необходимости введения этих мер просят родители и учителя.

Парламентарий подчеркнул, что вред энергетических напитков доказан врачами: регулярное потребление этих напитков повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний.

Предлагается, что норма о запрете продажи энергетиков детям и подросткам начнет действовать с 1 сентября 2024 года, добавил Володин.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 15 мая. За введение такого запрета проголосовали 90% участников опроса в Telegram-канале Володина. Опрос был анонимным, в нем приняли участие 300 тысяч аккаунтов.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявлял в интервью «Газете.Ru», что законопроект о запрете продажи тонизирующих напитков несовершеннолетним не коснется колы и других газировок.

Ранее стало известно, какие напитки популярны у россиян после ухода Coca-Cola.

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