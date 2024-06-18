Милонов призвал адаптировать для молодых матерей учебные планы в вузах

В Госдуме обсуждают возможность введения запрета на отчисление из вузов молодых матерей. Однако важнее адаптировать для них учебные планы, которые позволили бы им совмещать учебу с заботой о детях, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Вводить полный запрет на отчисление не следует, так как эту меру могут использовать недобросовестные люди, заявил он Общественной Службе Новостей.

Напомним, накануне первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с предложением ввести запрет на отчисление молодых матерей из учебных заведений. Также она призвала разрабатывать для них индивидуальный план обучения и отсрочить плату за обучение. По мнению Милонова, вторая часть инициативы особенно важна, так как адаптированные для молодых мам учебные планы помогут им находить время на учебу.

Однако полный запрет на отчисление дает возможность для обмана, считает парламентарий.

«Люди разные бывают, многие перестанут что-либо делать, ссылаясь на запрет, начнут этим злоупотреблять, иными словами будут заниматься ерундой, прикрываясь этим запретом, — пояснил он. — А если мы адаптируем учебные планы, молодые мамы, рожающие детей, будут знать, что о них заботятся и разработан специальный подход».

Ранее в России предложили выделять жилье и льготы на учебу беременным студенткам.