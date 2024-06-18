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Названы главные тренды в оформлении бровей

Бровист Семенова: осветление бровей пользуется популярностью в 2024 году

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Depositphotos

В 2024 году в моде естественная форма бровей, по которой делается небольшая коррекция. Об этом «Москве 24» рассказала мастер по бровям и ламинированию ресниц Мария Семенова.

По ее словам, популярность набирает тренд на осветление бровей. В ходе этой процедуры брови не обесцвечивают, а окрашивают в тон к волосам на голове, уточнила эксперт. Она добавила, что такой вариант подойдет тем, кто перекрасил волосы в блонд, но от природы имеет темные брови.

«Брюнеткам же такой способ поможет сделать взгляд более легким. <...> Также спросом начала пользоваться услуга прореживания. С ее помощью получается осветлить общее полотно брови, убрать вьющиеся, растущие в неправильном направлении волоски, добавить легкости образу и увести акцент на глаза», — продолжила Семенова.

В окрашивании популярна техника, когда средство наносят не на все полотно брови, а только на волоски, тогда результат смотрится естественно, заключила специалист.

Косметолог-бровист Ольга Руда до этого говорила, что неправильное окрашивание бровей с помощью краски для волос может испортить их, для этой цели важно выбрать специальное средство.

Ранее сообщалось, что в России стало больше салонов бьюти-услуг.

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