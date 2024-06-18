В результате ДТП в Рязанской области погибли семь человек

В результате массового ДТП в Шиловском районе Рязанской области на трассе М5 «Урал» погибли 7 человек и еще пострадали 15. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«На 273-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» произошло ДТП с участием двух фур, легкового автомобиля и микроавтобуса «Газель», — сказал представитель экстренных служб.

По словам собеседника агентства, в результате аварии пострадали в том числе трое детей.

18 июня сообщалось, что несколько автомобилей столкнулись на востоке Московского скоростного диаметра.

До этого стало известно, что киллеры устроили аварию на дороге в Московской области, чтобы попытаться совершить покушение на директора столичного рынка в Отрадном.

Инцидент произошел в феврале 2024 года — тогда в районе Павловского Посада киллеры спровоцировали ДТП, врезавшись в автомобиль директора рынка на ВАЗ-2107. После того как произошло ДТП, киллеры совершили покушение, но мужчина получил только ранения в шею и руку и остался жив благодаря своевременной медицинской помощи.

Ранее в Новосибирске после ДТП врач избил участника СВО.