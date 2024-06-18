Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В результате ДТП в Рязанской области погибли семь человек

Семь человек погибли и 15 пострадали в ДТП на участке М5 в Рязанской области

В результате массового ДТП в Шиловском районе Рязанской области на трассе М5 «Урал» погибли 7 человек и еще пострадали 15. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«На 273-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» произошло ДТП с участием двух фур, легкового автомобиля и микроавтобуса «Газель», — сказал представитель экстренных служб.

По словам собеседника агентства, в результате аварии пострадали в том числе трое детей.

18 июня сообщалось, что несколько автомобилей столкнулись на востоке Московского скоростного диаметра.

До этого стало известно, что киллеры устроили аварию на дороге в Московской области, чтобы попытаться совершить покушение на директора столичного рынка в Отрадном.

Инцидент произошел в феврале 2024 года — тогда в районе Павловского Посада киллеры спровоцировали ДТП, врезавшись в автомобиль директора рынка на ВАЗ-2107. После того как произошло ДТП, киллеры совершили покушение, но мужчина получил только ранения в шею и руку и остался жив благодаря своевременной медицинской помощи.

Ранее в Новосибирске после ДТП врач избил участника СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами