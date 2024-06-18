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Врач рассказал, как кофе помогает продлить жизнь

Врач Болибок: кофе может продлить жизнь офисным сотрудникам

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«Газета.Ru»

Офисные сотрудники, которые регулярно пьют кофе, действительно помогают себе продлить жизнь. Об этом kp.ru рассказал врач аллерголог — иммунолог Владимир Болибок, комментируя исследование китайских ученых.

Он пояснил, что этот напиток помогает снижать воспалительные процессы и негативные последствия для сосудов, сердца и мозга от малоподвижного образа жизни, потому что в нем есть антиоксиданты. При этом врач уточнил, что сгладить вред от долгого сидения поможет и растворимый черный кофе, поскольку при его приготовлении используются современные технологии.

«Там полезные для нас антиоксиданты сохраняются в таком же количестве, как и в свежеприготовленном кофе», — отметил Болибок.

Специалист добавил, что антиоксиданты также присутствуют в чае, апельсиновом и виноградном соке, жирной рыбе, например, лососе.

Ученые из Университета Сучжоу в Китае до этого установили, что у офисных работников, которые проводили за своими столами не менее шести часов в день, вероятность преждевременного трагического случая по причине различных заболеваний снижалась на 33% ниже при условии потребления двух-трех чашек кофе в день.

Ранее сообщалось, что в России подорожал кофе, но спрос на него не падает.

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