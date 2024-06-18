Число пациентов с подозрением на ботулизм в России выросло

Число пациентов с подозрением на ботулизм в России увеличилось до 149: 121 случай в Москве и по 14 — в Нижнем Новгороде и Казани. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По его данным, у большинства диагноз уже подтвердили через лабораторные исследования. Более половины госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Нескольких пострадавших пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Выяснилось, что все заболевшие незадолго до этого заказывали салаты с тунцом и лобио.

До этого стало известно, что столичный главк СК России возбудил уголовное дело после отравления более 10 человек продуктами, которые они заказали через сервис доставки продуктов. С 14 по 15 июня в московские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились пострадавшие. Первым о массовом отравлении сообщил телеканал РЕН ТВ, по его данным, в больницы попали 10 человек — трое из них ели консервы с тунцом, двое — лобио в вакуумной упаковке.

Ранее на складах в Москве пытались уничтожить продукцию после инцидента с отравлениями.