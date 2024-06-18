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Арестованный замминистра обороны владел автомобилями с дорогостоящими номерами

РИА Новости: замминистра обороны Иванов владел машинами с номерами за миллионы

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Moscow City Court's Press Office/Reuters

Арестованный по делу о получении крупной взятки заместитель министра обороны Тимур Иванов владел люксовыми автомобилями. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации из его декларации о доходах, Иванов имел внедорожник Chevrolet Suburban с закрепленными номерами серии ААА региона 77, а также автомобиль Mercedes-Benz V-Класса с номерами серии МММ региона 77. Как следует из данных базы по продаже госномеров, суммарно их стоимость превышает шесть миллионов рублей.

Там также указано, что он был не первым владельцем номеров: до 2016 года с этими номерами были зарегистрированы еще две машины — Porsche Cayenne и ВАЗ-2107. На Porsche номера находились еще в 2015 году.

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