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Россиянка получила перелом позвоночника после падения на нее конструкции на производстве

В Петербурге женщину придавило тяжелой конструкцией на производстве

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Петербурженка попала в реанимацию, получив травму на предприятии. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Колпино, на литейном производстве. На кадрах с места инцидента заметно, как пострадавшая подходит к одной из конструкций, чтобы проверить процесс. В этот момент элементы весом две тонны падают ей на спину.

Приехавшие на место медики оперативно госпитализировали женщину. У нее диагностировали перелом позвоночника, ребра и плеча. Состояние пострадавшей врачи оценивают, как тяжелое.

О причинах произошедшего не сообщается. Информация о том, было ли направлено обращение в правоохранительные органы, отсутствует.

До этого в Салавате на заводе по производству стекла произошел подобный случай. Оператор технологических установок вместе с коллегой упаковывал материал, когда на него обрушились две тонны стекла.

Мужчину госпитализировали с переломом ноги, черепно-мозговой травмой и многочисленными порезами. Врачи оказали ему всю необходимую помощь.

Ранее трое рабочих упали со строительных лесов на ВДНХ.

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