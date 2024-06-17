В Харькове произошли взрывы

Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное».

«В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города, передают наши корреспонденты», — отметили в публикации, уточнив, что в городе и области звучат сирены.

По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области сигнал воздушной тревоги включился почти два часа назад.

В ночь на понедельник, 17 июня, в Харькове уже фиксировали взрывы. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что был нанесен удар авиабомбой.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.