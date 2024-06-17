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В Воскресенске прошел летний фестиваль йоги

Около 15 тыс. человек посетили летний фестиваль йоги в Подмосковье

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Depositphotos

В Воскресенске в парке усадьбы Кривякино 15 июня состоялся VI традиционный летний фестиваль йоги, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Всего фестиваль посетили около 15 тыс. человек.

Для посетителей провели мастер-классы по йоге, медитативные практики, лекции и консультации.

Также на фестивале выступил коллектив индийского танца «Лила Прем».

В течение всего фестиваля в парке работал йога-маркет, в котором желающие могли приобрести эко-товары и вегетарианские продукты.

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