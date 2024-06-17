Юристы объяснили, как будет действовать закон о самообороне в доме

Если в России утвердят законопроект о самообороне в доме, то обороняющийся получит право причинить проникшему в дом преступнику любой вред. Однако если нападение не сопряжено с насилием или угрозой, то это могут счесть превышением самообороны. Поэтому жертве придется доказать свою невиновность, объяснил адвокат и специалист по уголовному праву Вадим Багатурия 360. ru.

Проще всего доказать невиновность с помощью видео, в том числе – снятое на телефон, считает юрист. В противном случае, по его словам, обстоятельства будут выясняться «по старинке» в ходе следственного эксперимента.

Бесспорным правом на самооборону будет применение нападающим какого-либо предмета в виде оружия, добавил он. При этом важно, чтобы защита была соразмерной угрозе, подчеркнул адвокат.

«Если у соседа в руках предмет, который он собирается использовать в качестве оружия, или он уже совершает насилие, то действия на пресечение — это самооборона, — объяснил он. — Другое дело, если человек приходит с мухобойкой, а его расстреливают из ружья».

Напомним, в Госдуму внесли законопроект, который предполагает, что самооборона в случае проникновения злоумышленника в жилище не должна считаться превышением прав. Правительство документ не одобрило, подчеркнув, что он нуждается в существенной доработке. В кабмине пояснили, что подобный проект уже рассматривался два года назад – его не поддержали. Тем не менее, с того момента документ не претерпел никаких «концептуальных изменений».

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