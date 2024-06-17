Россиянам рассказали, какие вопросы нужно задать работодателю на собеседовании

В ходе собеседования важно узнать у работодателя о ваших задачах и обязанностях — спросить о функционале, рабочем дне, сложностях, с которыми можно столкнуться в процессе работы, а также узнать, по каким критериям будут оценивать вашу работу. Об этом RuNews24 рассказала карьерный консультант Центра карьеры Университета «Синергия» Анастасия Болотова.

Кроме того, важно задать вопросы о заработной плате, офисе, оформлении, переработках и отпуске, добавила эксперт. В ходе беседы можно узнать о составе коллектива и его особенностях, ценностях компании и правилах, а также об адаптации и испытательном сроке. По словам специалиста, нужно также задать вопросы о карьерных перспективах и попросить работодателя описать идеального сотрудника на эту позицию.

«Также задавайте и любые другие вопросы, которые вас интересуют. Прежде чем составлять список вопросов работодателю, убедитесь, что ответы на них уже не написаны в вакансии или на сайте компании. Иначе вас сочтут за невнимательного кандидата», — добавила Болотова.

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова до этого говорила, что соискателям в ходе подготовки к собеседованию важно найти больше информации о компании, посмотреть ее миссию и узнать, какой сотрудник требуется.

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