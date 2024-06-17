Диетолог рассказала, кому не стоит пить коровье молоко

Коровье молоко не принесет вреда для здоровья, если у человека нет непереносимости лактозы и других проблем со здоровьем. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, директор клиники доктора Ионовой Лидия Ионова.

По ее словам, вред от этого продукта индивидуален, это будет зависеть, в том числе, от возраста человека.

«Здоровому среднестатистическому человеку среднего возраста лучше пить кисломолочные продукты, а не молоко, потому что ферментативная активность у людей с возрастом снижается. Продукты кисломолочные прошли некую ферментацию», — добавила Ионова.

Диетолог Полина Журавлева до этого говорила, что молочные продукты не так полезны, как считалось раньше, а в некоторых случаях даже вредны для здоровья. По ее словам, употребление людьми молока коров и других животных природой не предусматривалось, из-за чего часто бывает аллергия на молочный белок, непереносимость лактозы и другие причины отказаться от «молочки». Она уточнила, что сегодня 70% людей во всем мире имеют непереносимость лактозы — сахара, который содержится в молоке.

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