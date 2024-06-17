Россиянам рассказали, как избежать трагических последствий на пляже

Купаться можно только в специально оборудованных водоемах, где обследовано дно, а также дежурят спасатели и есть медицинский пункт, это позволит избежать трагических последствий. Об этом рассказал советник руководителя Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Алексей Малов, передает Pravda.Ru.

«Плюс во всех этих оборудованных местах, естественно, есть правила поведения: обозначена зона купания, куда можно заплывать, куда нельзя заплывать. Этого тоже стоит придерживаться», — подчеркнул эксперт.

Помимо этого, он посоветовал соблюдать меры предосторожности при использовании лодок и катамаранов. В частности, надевать спасательные жилеты и кататься только в определенных местах.

«Если мы говорим о детях, то их заход в воду без присмотра взрослых вообще категорически не рекомендован», — продолжил Малов.

Последний совет, который дал специалист, — избегать перегрева на солнце, а также переохлаждения при купании.

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов до этого говорил, что на тропических пляжах стоит остерегаться насекомых, к примеру, песчаных блох, которые могут через укус отложить в верхних слоях кожи яйца. Также, по его словам, существует вероятность встретиться с тропическим комаром, укус которого может вызвать лихорадку Денге.

Ранее врач рассказал, как обработать рану при травмировании на пляже.