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Россияне рассказали, как часто они пересматривают свои фотографии

Rambler&Co: большинство россиян регулярно пересматривают фото из отпуска

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Pexels

Треть россиян (37%) часто пересматривают свои фотографии, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить, насколько часто жители России пересматривают свои снимки в эпоху цифрового контента.

Около 30% россиян, которые часто пересматривают свои фотографии, делают это без особого повода. Также 4% пересматривают фото на семейных праздниках, 3% — с друзьями, 41% респондентов делают это редко, а 22% вообще не пересматривают свои снимки.

Чаще всего (58%) россияне пересматривают свои фотографии из отпусков, 24% — детские фотографии, 6% — школьные и университетские, 3% — свадебные, 2% — с концертов, 1% — с выпускных.

Также 40% респондентов рассказали, что они хранят свои новые фотографии в электронном виде, а старые – в фотоальбомах, 27% — только в смартфонах, 13% — в «облаке», 10% — печатают фото, 10% — на флешках и жестких дисках.

Чуть больше трети опрошенных (35%) рассказали, что фотографии вызывают у них самую сильную эмоциональную реакцию, 31% обсуждают воспоминания на встречах с близкими, 28% снимают видео, а 6% — перечитывают письма и дневники.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 6 по 13 июня 2024 года. Всего в нем приняли участие 18 540 интернет-пользователей.

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