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«Наше Радио» изменит волну вещания в Москве

«Наше Радио» переедет на волну 101,8 FM

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Shutterstock

С 9 июля «Наше Радио» изменит волну вещания на 101,8 FM, сообщил программный директор радиостанции Игорь Паньков.

По его словам, переезд на новую частоту вызван необходимостью оптимизации радиочастотного диапазона.

«Я скажу кратко – мы едем дальше. Формат остается неизменным - как и прежде, мы будем радовать наших слушателей любимыми шоу и самой лучшей музыкой», — сказал Паньков.

По данным сервиса «Радиостатистика», сеть вещания «Нашего Радио» покрывает 206 стран.

Ранее «Наше Радио» работало на частоте 101,7 FM.

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