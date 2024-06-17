В Тульской области прошел фестиваль «Дикая Мята»

В Тульской области с 14 по 16 июня прошел фестиваль «Дикая Мята», который посетили более 20 тыс. человек, сообщает пресс-служба фестиваля.

Всего на фестивале работало 6 музыкальных сцен, спортивные площадки, лекторий, бассейн, территория красоты и здоровья, а также другие активности.

«В этом году мы успели к фестивалю реализовать многие наши задумки – появился маяк, невероятной красоты стационарная сцена с перголами, амфитеатром и освещением, на которой летом будут проходить концерты в арт-кэмпе «Дикая Мята», был построен арт-амбар «ARTист», где можно будет заниматься живописью и скульптурой», — рассказал основатель фестиваля Андрей Клюкин.

Также для маленьких зрителей была построена территория детства, в которой работал детский сад с аниматорами, игровая комната, проводились мастер-классы.

На спортивных площадках в дни фестиваля прошел детский турнир по футболу и взрослый турнир по пляжному волейболу и футболу.

Также голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов провел для посетителей мастер-класс по футболу.

Всего для зрителей прошло более 100 выступлений и DJ-сетов, среди которых Вячеслав Бутусов, The Hatters и другие. Также Юлия Пересильд представила свой музыкальной проект «Мандрагора».