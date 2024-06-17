Врач рассказал о последствиях нехватки витамина D для здоровья

Нехватка витаминов группы D в организме людей может нарушать фосфорно-кальциевый обмен, что грозит образованием камней в почках, частым осложнением гиперпаратиреоза и негативным влиянием на желудочно-кишечный тракт. Об этом kp.ru рассказал врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, председатель Научного совета сети клиник «Атлас», доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ведущий Telegram-канала «Эндокринология. Гормоны. Образ жизни» Юрий Потешкин.

По его словам, дефицитом данного витамина в России страдают около 70% населения.

«Ко мне нередко обращаются пациенты, которых мучает мышечная слабость, повышенная утомляемость, судороги по ночам. Мы проверяем показатели фосфорно-кальциевого обмена (анализы на витамин D, кальций, паратгормон). И после их нормализации все налаживается», — отметил Потешкин.

Эксперт добавил, что причиной дефицита витамина D может быть нехватка солнечного света из-за особенностей климатической зоны, образ жизни, когда человек редко бывает на улице днем и лишний вес и ожирение.

Врач-гериатр, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев до этого рассказал «Газете.Ru», что нехватка витаминов группы B и D может повысить риск возникновения когнитивных расстройств, вплоть до деменции.

Ранее врач рассказала, какие витамины и минералы стоит принимать женщинам.