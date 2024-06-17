Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал о последствиях нехватки витамина D для здоровья

Врач Потешкин: нехватка витамина D может привести к образованию камней в почках

close
100%
Depositphotos

Нехватка витаминов группы D в организме людей может нарушать фосфорно-кальциевый обмен, что грозит образованием камней в почках, частым осложнением гиперпаратиреоза и негативным влиянием на желудочно-кишечный тракт. Об этом kp.ru рассказал врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, председатель Научного совета сети клиник «Атлас», доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ведущий Telegram-канала «Эндокринология. Гормоны. Образ жизни» Юрий Потешкин.

По его словам, дефицитом данного витамина в России страдают около 70% населения.

«Ко мне нередко обращаются пациенты, которых мучает мышечная слабость, повышенная утомляемость, судороги по ночам. Мы проверяем показатели фосфорно-кальциевого обмена (анализы на витамин D, кальций, паратгормон). И после их нормализации все налаживается», — отметил Потешкин.

Эксперт добавил, что причиной дефицита витамина D может быть нехватка солнечного света из-за особенностей климатической зоны, образ жизни, когда человек редко бывает на улице днем и лишний вес и ожирение.

Врач-гериатр, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев до этого рассказал «Газете.Ru», что нехватка витаминов группы B и D может повысить риск возникновения когнитивных расстройств, вплоть до деменции.

Ранее врач рассказала, какие витамины и минералы стоит принимать женщинам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами