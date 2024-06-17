Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Климатолог объяснил, почему в Москве стали часто идти дожди

Климатолог Киселев: дожди в Москве идут чаще из-за глобальных изменений климата

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Мощные и частые ливни в Москве и многих других регионах Европейской части России летом 2024 года являются одним из проявлений глобальных изменений климата. Об этом kp.ru рассказал климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге Андрей Киселев.

По его словам, количество осадков в стране имеет тенденцию к росту.

«Глобальное потепление в России происходит в 2,7 раза быстрее, чем в среднем по земному шару. А при более высокой температуре интенсивность гидрологического цикла увеличивается: испарение, образование облаков и выпадение осадков. В условиях более теплого климата все это происходит более интенсивно», — отметил Киселев.

Эксперт добавил, что в ближайшие десятилетия такая тенденция будет сохраняться. В частности, будет расти температура, а вместе с ней — увеличиваться количество погодных аномалий, в том числе дождей, ветров, волн тепла, долгих периодов жаркой погоды, заключил климатолог.

В официальном Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы до этого сообщили, что в Москве после полудня и до конца дня 17 июня ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. По предварительным данным, в ночь на 17 июня в отдельных районах столицы выпало более 30% месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что ливень вывел из берегов столичную реку Яузу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами