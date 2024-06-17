Климатолог объяснил, почему в Москве стали часто идти дожди

Мощные и частые ливни в Москве и многих других регионах Европейской части России летом 2024 года являются одним из проявлений глобальных изменений климата. Об этом kp.ru рассказал климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге Андрей Киселев.

По его словам, количество осадков в стране имеет тенденцию к росту.

«Глобальное потепление в России происходит в 2,7 раза быстрее, чем в среднем по земному шару. А при более высокой температуре интенсивность гидрологического цикла увеличивается: испарение, образование облаков и выпадение осадков. В условиях более теплого климата все это происходит более интенсивно», — отметил Киселев.

Эксперт добавил, что в ближайшие десятилетия такая тенденция будет сохраняться. В частности, будет расти температура, а вместе с ней — увеличиваться количество погодных аномалий, в том числе дождей, ветров, волн тепла, долгих периодов жаркой погоды, заключил климатолог.

В официальном Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы до этого сообщили, что в Москве после полудня и до конца дня 17 июня ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. По предварительным данным, в ночь на 17 июня в отдельных районах столицы выпало более 30% месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что ливень вывел из берегов столичную реку Яузу.