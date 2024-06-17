Эксперты рассказали, как не переплатить за жилье на российском курорте

В курортных городах России в этом сезоне резко выросли цены на жилье. Однако они не завышены, а соответствуют равновесию между спросом и предложением, убежден председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. Чтобы не переплатить за некомфортное жилье, нужно заранее, до оплаты изучать все предлагаемые условия, посоветовал он в беседе с Общественной службой новостей.

Цена равновесия – это стоимость услуги, которая необходима для предотвращения дефицита. Так, если ее сильно снизить, то на фоне повышенного спроса возникнет дефицит, объяснил эксперт. Однако при этом важно помнить, что по закону качество услуг должно соответствовать договору.

«Если мы говорим о местах размещения для отдыха – к сожалению, зачастую наши граждане заключают договор онлайн и даже переводят деньги, не ознакомившись с тем, что, собственно, входит в состав той услуги, которую они оплачивают. И это неправильно», — отметил Шелищ.

Он подчеркнул, что нельзя платить за жилье, не выяснив, что из себя представляет отель и конкретный номер, какие удобства предлагаются и так далее. Только после этого можно переводить оплату, отметил специалист. В этом случае, если потом возникнут какие-то проблемы, можно будет требовать компенсации, заключил он.

Напомним, в этом году курортный сезон начался со скачка цен на краткосрочную аренду квартир на 40%. К примеру, в Сочи стоимость на эту услугу взлетела до 68 тыс. рублей. Отмечалось, что в среднем туристы арендуют квартиры на 8 дней за 39,7 тыс. рублей.

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