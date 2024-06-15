«Впервые такое видела»: жительницы Новороссийска рассказали о сильном граде и ливне

В сети появились кадры затопленного после сильного ливня Новороссийска. Местная жительница Ирина рассказала «Газете.Ru», что впервые видела такие сильные дождь и град, однако никакое имущество города повреждено не было. По словам женщины, много воды было на городской набережной.

«Ливень был недолго. На набережной был сильный дождь и град, впервые такое видела. Воды на набережной хватало, повыше к вокзалу было нормально. Повреждений не увидели. [Люди] конечно, мокрые. Мы спокойно уехали на автобусе», — сказала она.

Еще одна местная жительница Галина в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что из-за жары, стоявшей несколько дней в городе, ливень «был необходим для людей, для растений». При этом очевидец непогоды Александр подчеркнул, что многие машины пострадали из-за града, а во время пика осадков не ходил общественный транспорт.

«Дождь шел с 12 до 12:30, и второй раз сильный с градом с 13:30 до 14:00. Некоторые улицы были затоплены и транспорт не ходил, сейчас чистят ливневки и транспорт ходит по графику. Личное имущество не пострадало, в городе много машин побило градом», — уточнил он.

15 июня Telegram-канал Shot опубликовал кадры последствий непогоды в Новороссийске и Севастополе. По данным канала, в Севастополе залило здания, а курортные и пригородные зоны остались без электричества. В свою очередь в Новороссийске местные жители заметили смерч, а после града на некоторые машинах остались вмятины.

Ранее жительница Черкесска рассказала, что град размером с яйцо изрешетил крыши и выбил окна в домах.