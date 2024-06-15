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Политолог назвал удачным назначение Якушева на пост врио секретаря генсовета ЕР

Политолог Минченко: Якушев имеет широкий и многоаспектный взгляд на все реалии

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Назначение полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева временно исполняющим обязанности секретаря генерального совета «Единой России» — очень удачное. Об этом заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По его мнению, важно учитывать тот факт, что этот человек имеет уникальный опыт.

«Он работал в бизнесе, в банковской системе, был мэром, вице губернатором и губернатором, федеральным министром, полпредом президента. То есть это человек, который имеет очень широкий и многоаспектный взгляд на все реалии», — сказал Минченко.

Политолог считает, что Якушев — это в первую очередь политический управленец.

«Это человек, который понимает, как взаимодействовать с элитами, экспертным сообществом, информационным полем и избирателями. Понятно, что на разных этапах его карьеры разные из этих компетенций превалировали, но надо понимать, что Якушев действительно человек системный, адекватный и понимает, как делается политика в России», — добавил он.

При этом Минченко назвал Якушева неконфликтным, умеющим договариваться и выстраивать коалиции человеком.

«Поэтому я думаю, что это хороший выбор. В то же время надо заметить, что «Единая Россия» сейчас находится в достаточно неплохом состоянии. Ее рейтинги в топовых значениях, как и рейтинги президента, производными от которых во многом являются рейтинги партии. Но понятно, что есть вызов с приближающимся Единым днем голосования», — сказал политолог.

По его словам, в середине избирательной компании произошла смена команды партии.

«У «Единой России» очень мощная команда и сильный аппарат. Я думаю, что достаточно быстро Якушев и те люди, которых он с собой приведет, смогут достаточно быстро выстроить работающую конструкцию и обеспечить приемлемый для партии результат в Единый день голосования», — заключил Минченко.

Ранее сообщалось, что зампред Совета безопасности РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил Владимира Якушева временно исполняющим обязанности секретаря генерального совета партии.

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