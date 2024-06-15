Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Оренбурге юношу поймали после угроз ребенку пистолетом и требования встать на колени

В Оренбурге подростка задержали за то, что угрожал ребенку пистолетом

close
100%
Pixabay

Школьника из Оренбурга задержали за угрозы детям. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Об инциденте стало известно после того, как информация появилась в социальных сетях. Как сообщает Урал56.Ру, на кадрах молодой человек угрожал ребенку пистолетом и заставлял встать на колени.

«Все это задержанный фиксировал на камеру, а затем публиковал в соцсетях», – сообщается в публикации.

По данным следствия, для угроз подозреваемый использовал «малозначительный повод». Он покинул место происшествия только после того, как 14-летний мальчик извинился перед ним.

Подростка уже задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и о хулиганстве. На данный момент в СК РФ проводят все необходимые мероприятия, которые позволят установить обстоятельства произошедшего.

Как сообщает полиция региона, молодой человек уже извинился за свой поступок.

Ранее пьяный меломан устроил стрельбу в Подмосковье из-за оскорбления музыкального вкуса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами