В Оренбурге юношу поймали после угроз ребенку пистолетом и требования встать на колени

Школьника из Оренбурга задержали за угрозы детям. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Об инциденте стало известно после того, как информация появилась в социальных сетях. Как сообщает Урал56.Ру, на кадрах молодой человек угрожал ребенку пистолетом и заставлял встать на колени.
«Все это задержанный фиксировал на камеру, а затем публиковал в соцсетях», – сообщается в публикации.
По данным следствия, для угроз подозреваемый использовал «малозначительный повод». Он покинул место происшествия только после того, как 14-летний мальчик извинился перед ним.
Подростка уже задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и о хулиганстве. На данный момент в СК РФ проводят все необходимые мероприятия, которые позволят установить обстоятельства произошедшего.
Как сообщает полиция региона, молодой человек уже извинился за свой поступок.
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