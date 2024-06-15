Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выставку «Россия» посетили 16 млн человек

На выставке «Россия» 16-миллионная гостья выиграла поездку в Самарскую область

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Семилетняя Елизавета Ельшина из Москвы стала 16-миллионным гостем Международной выставке-форума «Россия», сообщает пресс-служба выставки. Она приехала на ВДНХ вместе со своим братом Романом и мамой Натальей.

«Мы из Москвы, очень любим путешествовать и предпочитаем отдых в России. Совсем скоро мы поедем в Крым на летние каникулы. Мы никогда не были в Самарской области. Уверена, нам запомнится это путешествие. Для нас это большая неожиданность», — отметила Наталья Ельшина.

На стенде Самарской области генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова поздравила семью и вручила сертификат на семейное путешествие в этот регион.

«Семья шестнадцатимиллионного посетителя поедет в Самарскую область. Выставка «Россия» 8 июля в своем сегодняшнем состоянии закрывается. Осталось 24 дня — всех приглашаем в гости», — сказала она.

Юбилейного посетителя также поздравил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Мы ждем в гости все 16 миллионов посетителей Выставки «Россия». Тех, кто пока здесь не был — тоже приглашаем. Приезжайте в Самарскую область!» — сказал он.

Отмечается, что во время поездки в Самарскую область Ельшины посетят красивые и значимые места Самары. Кроме того, они отправятся в село Ширяево, где художник Илья Репин делал наброски к картине «Бурлаки на Волге».

Также семья отправится в Тольятти, где им расскажут богатую историю города и продемонстрируют его технологическую современность. В завершении поездки гостей ждет восхождение на вершину Царева кургана и посещение уникального целебного источника.

Ранее сообщалось, что Международную выставку-форум «Россия» посетил 15-миллионный гость — жительница Ялты Наталия Корнеева. Она выиграла поездку в Северную Осетию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами