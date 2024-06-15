Выставку «Россия» посетили 16 млн человек

Семилетняя Елизавета Ельшина из Москвы стала 16-миллионным гостем Международной выставке-форума «Россия», сообщает пресс-служба выставки. Она приехала на ВДНХ вместе со своим братом Романом и мамой Натальей.

«Мы из Москвы, очень любим путешествовать и предпочитаем отдых в России. Совсем скоро мы поедем в Крым на летние каникулы. Мы никогда не были в Самарской области. Уверена, нам запомнится это путешествие. Для нас это большая неожиданность», — отметила Наталья Ельшина.

На стенде Самарской области генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова поздравила семью и вручила сертификат на семейное путешествие в этот регион.

«Семья шестнадцатимиллионного посетителя поедет в Самарскую область. Выставка «Россия» 8 июля в своем сегодняшнем состоянии закрывается. Осталось 24 дня — всех приглашаем в гости», — сказала она.

Юбилейного посетителя также поздравил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Мы ждем в гости все 16 миллионов посетителей Выставки «Россия». Тех, кто пока здесь не был — тоже приглашаем. Приезжайте в Самарскую область!» — сказал он.

Отмечается, что во время поездки в Самарскую область Ельшины посетят красивые и значимые места Самары. Кроме того, они отправятся в село Ширяево, где художник Илья Репин делал наброски к картине «Бурлаки на Волге».

Также семья отправится в Тольятти, где им расскажут богатую историю города и продемонстрируют его технологическую современность. В завершении поездки гостей ждет восхождение на вершину Царева кургана и посещение уникального целебного источника.

Ранее сообщалось, что Международную выставку-форум «Россия» посетил 15-миллионный гость — жительница Ялты Наталия Корнеева. Она выиграла поездку в Северную Осетию.