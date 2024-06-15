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Губернатор рассказал о вероятности восстановления рухнувшего подъезда дома в Шебекино

Гладков: рухнувший после обстрела подъезд дома в Шебекино нельзя восстановить

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«МЧС России»' class="item-image" >
Телеграм-канал «МЧС России»

Поврежденная часть четырехподъездной секции дома в Шебекино восстановлению не подлежит. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, администрация Шебекинского округа вместе с МЧС будет помогать жителям поврежденного дома вывезти их вещи.

Тем, у кого есть куда вывозить вещи, помогут с транспортом, пообещал Гладков. А тем жильцам, кому некуда перевозить вещи, администрация арендует складские помещения, перевезет вещи и возьмет их под ответственное хранение.

Заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике Надежда Ивантеева сообщала, что девять жителей частично разрушенного дома решили пожить в пункте временного размещения (ПВР), который находится в Белгороде. Для помощи гражданам в Шебекино создали ситуационный центр, в котором можно получить гуманитарную помощь, консультацию психолога или медицинского работника, записаться в ПВР, пострадавшим также предлагается санаторно-курортное лечение и отдых в лагере.

Днем 14 июня город Шебекино подвергся обстрелу со стороны украинских войск. В результате атаки в населенном пункте произошло обрушение подъезда в одном из многоквартирных жилых домов.

Ранее ВСУ обстреляли белгородский поселок Томаровка.

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