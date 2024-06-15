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В Дубне прошел день наукоградов

На конференции в Дубне обсудили развитие наукоградов

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Антон Денисов/РИА «Новости»

В Дубне прошел день наукоградов, в рамках которого были проведены деловые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, в Дубне прошла конференция «Наукограды РФ: задачи современного этапа развития», посвященная развитию наукоградов. Кроме того, состоялось пленарное заседание, где обсудили развитие наукоградов.

При этом гости и участники деловой программы могли увидеть достижения, разработки и продукцию предприятий из Дубны на выставке. Там представлено более 20 предприятий подмосковного наукограда, 12 из которых резиденты ОЭЗ.

Напомним, в этом году принимающей стороной выступила Дубна, которая носит статус наукограда с 2001 года. Основная специализация научных предприятий Дубны — ядерная физика.

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