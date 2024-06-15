В Дубне прошел день наукоградов, в рамках которого были проведены деловые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, в Дубне прошла конференция «Наукограды РФ: задачи современного этапа развития», посвященная развитию наукоградов. Кроме того, состоялось пленарное заседание, где обсудили развитие наукоградов.

При этом гости и участники деловой программы могли увидеть достижения, разработки и продукцию предприятий из Дубны на выставке. Там представлено более 20 предприятий подмосковного наукограда, 12 из которых резиденты ОЭЗ.

Напомним, в этом году принимающей стороной выступила Дубна, которая носит статус наукограда с 2001 года. Основная специализация научных предприятий Дубны — ядерная физика.