Охранник из Красноярска набрал кредитов и отдал 2 млн рублей мошенникам

Житель Красноярска поверил лжесотрудникам Центробанка, взял в кредит 2 млн рублей и перевел деньги мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

С 26-летним сотрудником одной из охранных фирм по телефону связались неизвестные, они сообщили мужчине, что некие злоумышленники пытаются по поддельной доверенности оформить на него кредит.

Спустя некоторое время красноярцу поступил второй звонок, якобы из Центробанка. Мошенники убедили россиянина взять несколько крупных займов в банках, чтобы исчерпать кредитный потенциал и перевести деньги на якобы безопасный счет. Мужчина оформил четыре кредита на сумму 2 млн рублей и перечислил деньги на указанные аферистами реквизиты.

До этого сообщалось, что жительница Красногвардейского района Петербурга общалась с мошенниками и лишилась более восьми миллионов рублей. 70-летняя пенсионерка рассказала, что в течение месяца общалась по телефону с неизвестным. Звонивший представился сотрудником полиции и убедил ее в том, что накопления петербурженки находятся под угрозой. Чтобы спасти средства, пожилая женщина несколько недель переводила деньги на указанный аферистом счет. Общий ущерб составил 8,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее пожилой москвич поговорил с мошенниками и потерял почти 13 млн рублей.