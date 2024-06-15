В Шебекино завершили разбор завалов на месте частичного обрушения дома

Сотрудники экстренных служб завершили разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в городе Шебекино, расположенного в Белгородской области. Об этом сообщил военный корреспондент газеты «Известия» Александр Федорчак, сообщается в Telegram-канале издания.

«Завалы полностью разобрали, видны составные части некоторых квартир, которые практически полностью разрушены», — сказал журналист.

По его словам, в настоящее время территория вокруг здания оцеплена. К дому могут подойти только представители МЧС РФ и местной администрации. Специалисты просят жителей не заходить за ограничительную линию.

Также Федорчак добавил, что рядом с местом происшествия был организован пункт выдачи сухих пайков пострадавшим гражданам.

Днем 14 июня город Шебекино подвергся обстрелу со стороны украинских войск. В результате атаки в населенном пункте произошло обрушение подъезда в одном из многоквартирных жилых домов.

По последним данным, из-за действий бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 11 человек. Пятерых из них спасти не удалось.

Ранее в Кремле прокомментировали частичное обрушение дома в городе Шебекино.