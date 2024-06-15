Почти на всей территории Украины отменили воздушную тревогу

На территории всей Украины, за исключением Харьковской области, отменили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Тревога длилась около 20 минут. В красной зоне сейчас остается только один регион.

В ночь на 15 июня воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Первым в красную зону на карте тревог попал Киев, там сирены включились в 02:11 (мск).

14 июня издание «Страна.ua» сообщало, что в Киеве произошли взрывы. Объявлялась воздушная тревога. Работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.