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Россиянин съел рыбные консервы из магазина и подхватил ботулизм

В Ленобласти мужчина съел консервы из магазина и подхватил ботулизм

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Depositphotos

В Ленобласти мужчина съел покупные рыбные консервы и оказался в больнице с ботулизмом. Об этом сообщает «Доктор Питер».

По информации издания, инцидент произошел 13 июня, когда житель Ленобласти съел купленные в магазине консервы. После приема пищи мужчина ощутил недомогание, у него началась рвота. Сначала он пытался самостоятельно справиться, употребляя препараты от кишечных инфекций, но все было бесполезно.

Когда на место прибыли врачи скорой помощи, они нашли пациента лежащим в полной темноте — это натолкнуло фельдшера на мысль о том, что у мужчины развилась светобоязнь, которая является симптомом ботулизма. Больной рассказал и о других специфических симптомах болезни, его госпитализировали.

Позже у мужчины начались галлюцинации и его перевели в реанимацию. Ботулизм у пациента подтвердился. Информации о его состоянии не поступало.

Ранее россиянам назвали первые симптомы опасного ботулизма.

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