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Россиянку оштрафовали на 300 тысяч рублей за комментарий в Telegram

В Петербурге женщину оштрафовали на 300 тысяч рублей за комментарий в Telegram

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Shutterstock

Суд в Петербурге оштрафовал женщину на 300 тысяч рублей из-за комментария, оставленного в Telegram. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, суд установил, что 9 июля 2023 года жительница Вологды оставила в одном из Telegram-каналов комментарий, в котором передавала поклон украинскому военизированному объединению «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России)», который признан в РФ террористической организацией. Россиянку признали виновной в публичном оправдании терроризма.

Первый Западный окружной военный суд назначил ей наказание в виде штрафа в 400 тысяч рублей, однако принял во внимание тот факт, что женщина провела некоторое время под домашним арестом. В связи с этим ей смягчили штраф до 300 тысяч рублей, а также запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, на срок в два года.

Ранее жителя Коми оштрафовали на 350 тысяч рублей за призыв посадить трех политиков на кол.

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