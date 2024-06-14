В Шебекино из обрушившегося дома спасли еще четырех человек

Сотрудники МЧС использовали автолестницу, чтобы спасти еще четырех человек с пятого этажа дома в белгородском городе Шебекино, который был разрушен в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

«При помощи автолестницы спасли еще четыре человека с пятого этажа», — сказал источник агентства.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число пострадавших в результате обрушения подъезда пятиэтажного дома выросло до пяти. По его словам, спасатели достали из-под завалов двух жителей, еще двое спасены с пятого этажа помощью лестницы. На месте обрушения подъезда работают 79 сотрудников оперативных служб, задействована 21 единица спецтехники.

Днем 14 июня ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате чего обрушился подъезд многоквартирного дома. Очевидцы сняли на видео первые минуты после попадания снаряда в дом. Запись опубликовал Telegram-канал «Белгород №1».

Ранее ВСУ атаковали дроном-камикадзе автомобиль в Шебекино.