Собаководам рассказали, как сделать поход к ветеринару комфортным для питомца

Чтобы сделать поход к ветеринару комфортным для собаки, нужно вести себя на приеме спокойно. Об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, животное считывает настроение хозяина и перенимает его.

«Если вы будете суетиться на приеме, нервно поглаживать любимца и переживать из-за каждого действия специалиста, собака будет нервничать и испытывать стресс. Вместо этого старайтесь вести себя максимально расслабленно, разговаривайте с собакой спокойным, уверенным голосом», — посоветовал Голубев.

Также, по его словам, ни в коем случае нельзя насильно затаскивать питомца в кабинет. Вместо этого лучше отвлекать собаку игрой, использовать лакомства и поощрения.

Чтобы снизить стресс перед походом в клинику, можно приучать питомца к манипуляциям заранее, осматривая уши, зубы, прощупывая ребра, добавил специалист.

До этого Голубев объяснил, как правильно выгуливать собаку. По его словам, лучше создать привычную обстановку, в которой питомец будет чувствовать себя уверенно. Нужно менять маршрут выгула только тогда, когда пес привыкнет, освоится и уже не будет так сильно интересоваться окружающими деталями.

Кинолог особо отметил, что собака во время прогулки должна получать новую информацию и изучать окружающий мир. Кроме того, в прогулку следует включать игры, например, с мячом. Это позволит увлечь питомца, дав возможность избавиться от скопившейся энергии.

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