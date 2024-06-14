Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Благовещенске

Шесть пострадавших после ДТП в Благовещенске в тяжелом и очень тяжелом состоянии

close
100%
«Благовещенск №1»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Благовещенск №1»

Шесть человек, которых доставили в больницу после ДТП в Благовещенске, находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Олег Имамеев.

По его данным, трагедию не пережили два мальчика 14-15 лет и женщина 49 лет.

Трагедия случилась 14 июня. Telegram-канал «Благовещенск №1» опубликовал видео, на котором бордовый минивэн на полной скорости выезжает на тротуар и влетает в толпу как минимум из девяти пешеходов, среди которых были дети. При этом пострадавшие подлетают в воздух от сильного удара.

Позднее стало известно, что за рулем авто находился 59-летний Евгений Бакарюкин. На кадрах после ДТП, опубликованных в сети, видно, как мужчина сидит на земле с окровавленным лицом. Вокруг него собрались люди, которые называют его «синим» и советуют ему сидеть на месте.

По данным регионального минздрава, в аварии погибли три человека, двое из которых — дети. Еще четверо пострадали. Губернатор Амурской области Василий Орлов уточнил, что водитель был пьян, его задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пассажиры рассказали, как доставали водителя разбившегося трамвая в Кемерово.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами