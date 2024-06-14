Появились подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Благовещенске

Шесть человек, которых доставили в больницу после ДТП в Благовещенске, находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Олег Имамеев.

По его данным, трагедию не пережили два мальчика 14-15 лет и женщина 49 лет.

Трагедия случилась 14 июня. Telegram-канал «Благовещенск №1» опубликовал видео, на котором бордовый минивэн на полной скорости выезжает на тротуар и влетает в толпу как минимум из девяти пешеходов, среди которых были дети. При этом пострадавшие подлетают в воздух от сильного удара.

Позднее стало известно, что за рулем авто находился 59-летний Евгений Бакарюкин. На кадрах после ДТП, опубликованных в сети, видно, как мужчина сидит на земле с окровавленным лицом. Вокруг него собрались люди, которые называют его «синим» и советуют ему сидеть на месте.

По данным регионального минздрава, в аварии погибли три человека, двое из которых — дети. Еще четверо пострадали. Губернатор Амурской области Василий Орлов уточнил, что водитель был пьян, его задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пассажиры рассказали, как доставали водителя разбившегося трамвая в Кемерово.