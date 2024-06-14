Губернатор Амурской области выразил соболезнования после ДТП с детьми в Благовещенске

Губернатор Амурской области Василий Орлов прокомментировал ДТП в Благовещенске, в котором пьяный водитель наехал на толпу пешеходов.

Он назвал аварию страшной. По его данным, водитель с признаками алкогольного опьянения вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, многие из которых — несовершеннолетние.

Орлов добавил, что на место трагедии выехало восемь бригад скорой помощи, всех выживших пострадавших доставили в Амурскую областную клиническую больницу, где их уже ждали специалисты, которые готовы оказать необходимую помощь.

Губернатор добавил, что против водителя будет возбуждено уголовное дело. «Уверен, виновник понесет заслуженное наказание», — заключил Орлов.

Трагедия случилась в Благовещенске 14 июня. Минивэн на полной скорости выехал на тротуар и влетел в пешеходов, среди которых были дети. На видео попал момент, как пострадавшие буквально подлетали в воздух от сильного удара. По предварительной информации, жертвами стали пять человек, остальных увезли в больницу. Сам виновник ДТП был пьян. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее появилось видео с места взрыва Volvo высокопоставленного военного РФ.