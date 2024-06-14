В Бурятии мастер по обслуживанию печей сжег дом, в котором чистил дымоход

В Улан-Удэ наказали мужчину, который спалил дом заказчиков, просивших его очистить печную трубу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Суд установил, что 31-летний житель Улан-Удэ оказывал услуги по обслуживанию отопительных печей с 2020 года. В феврале 2023 года к нему обратилась женщина, которая проживала в частном доме с мужем и двумя маленькими детьми.

Заказчица и мастер договорились о цене, и последний приступил к работе, но вместо механического способа очистки печной трубы использовал открытый огонь. В результате произошло возгорание конструкций кровли и пожар, который закончился повреждением дома и находящегося в нем имущества на сумму свыше 3 млн рублей.

Мастера судили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Его признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. По решению суда он заплатит потерпевшей 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

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