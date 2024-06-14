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Пенсионер из Югры дал пощечину полицейскому и отделался штрафом

В Югре оштрафовали пенсионера, который ударил сотрудника полиции по лицу

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Югорске пенсионера оштрафовали на 30 тыс. рублей за пощечину сотруднику полиции. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции ХМАО — Югры.

Как установил Югорский районный суд, в конце 2023 года ранее не судимый 67-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в помещении Советской психоневрологической больницы. Стражи порядка доставили его туда для прохождения медицинского освидетельствования, но пенсионер отказался от процедуры и ударил одного из полицейских по щеке.

Пострадавший потребовал у нападавшего компенсацию морального вреда. Также в отношении пожилого человека было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Он полностью признал свою вину, и в качестве наказания ему назначили штраф в размере 30 тыс. рублей. Гражданский иск потерпевшего к подсудимому был удовлетворен лишь частично. По решению суда пенсионер заплатит ему 10 тыс. рублей.

Ранее россиянка напала на судебного пристава, пытаясь отобрать арестованный телефон своего мужа.

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