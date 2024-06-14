Москвичам объяснили, как получить баллы за использование городских электронных сервисов

На портале мэра столицы mos.ru опубликовали инструкцию, которая объясняет, как москвичи могут получить городские баллы за участие в цифровых проектах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

Для удобства москвичей вся информация о проектах, за участие в которых начисляют городские (зеленые) баллы, а также о том, где их можно использовать и обменивать на предложения партнеров, теперь собрана на одной странице.

Как отметили в правительстве Москвы, цифровые проекты «Активный гражданин», «Электронный дом» и «Наш город» являются наиболее популярными среди жителей столицы.

Электронные сервисы позволяют решать вопросы вместе с городом, а полученные за активное участие баллы можно обменивать на товары и услуги партнеров сайта «Миллион призов».

Например, проект «Активный гражданин» дает возможность москвичам получать баллы, участвуя в голосованиях по вопросам развития столицы, в викторинах, квестах и акциях, а также оценивая новости в разделах «Городские новинки» и «Пульс столицы». Так, можно присоединиться к фотоакции в честь 10-летия «Активного гражданина» и получить возможность выиграть до 10 тыс. баллов.

Москвичи могут оплачивать единый платежный документ с помощью платформы «Электронный дом» и получать 5% от оплаченной суммы, передавать показания счетчиков воды и электроэнергии, инициировать проведение общих собраний собственников и принимать в них участие, а также проводить на платформе опросы среди соседей. За это пользователям также начисляют городские баллы.

Еще один проект, позволяющий получать баллы для обмена на сайте «Миллион призов», — «Город заданий». Он создан для того, чтобы привлекать жителей города к выполнению заданий от органов исполнительной власти с пользой как для столицы, так и для себя лично. Например, 15 тыс. баллов можно получить за сдачу норм ГТО, а за участие в читательском марафоне — до 50 тыс. баллов.

Портал «Наш город» разработан для улучшения уровня жизни и облика столицы с помощью самих москвичей. Здесь можно получить баллы за публикацию сообщений по содержанию городских объектов, а также за проверку качества выполнения работ по заявкам других пользователей.

Цифровые проекты развивает ГКУ «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы.