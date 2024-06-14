«Фото очень много»: красноярский депутат и обвинившая его в побоях экс-жена жили вместе 15 лет

Вице-спикер заксобрания Красноярского края от КПРФ Андрей Новак не просто знаком с Инной Яковлевой, которая обвинила его в избиении, — она его бывшая супруга и мать двоих его детей. Об этом «Газете.Ru» сообщила старшая дочь женщины Людмила и предоставила редакции семейные фото. До этого депутат заявил, что обвинения в избиении со стороны Яковлевой — провокация, и он с ней якобы не знаком.

«Андрей Новак мой отчим. Лжет (что Инна Яковлева ему не жена. – «Газета.Ru»), я знаю Андрея более 15 лет, более двух лет он проживает совместно с моей мамой и двумя их детьми (мальчик 11 лет и девочка 6 лет). Не знаю, на что он надеется, ведь фотографий за 15 лет очень много, где он с мамой и с их общими детьми», — сказала Людмила.

Сама Яковлева заявила «Газете.Ru», что подала заявление в полицию на Новака. Туда же передали заключение судебно-медицинской экспертизы.

«Сказали, что Следственный комитет заберет. Мы с ним жили с 2007 года. Не ожидала, если честно, такой агрессии. В этот раз он превзошел самого себя. Есть суд, есть его дело в полиции, как его отсюда забрали. Есть дети, у которых можно взять генетический анализ и подтвердить, что он их отец. Этого, наверное, более чем достаточно. Все это нам еще предстоит пережить», — сказала Инна.

В пресс-службе фракции КПРФ корреспонденту «Газеты.Ru» заявили, что «темы для разговора пока нет».

«Конфликт в семье, тема касается семьи. По словам жены так, а по словам мужа этак», — сказал депутат Госдумы Александр Ющенко.

Об обвинении Андрея Новака в избиении Инны Яковлевой 14 июня сообщило сетевое издание «Красноярск 24». СМИ опубликовало фотографии с избитой женщиной и мужчиной в автозаке.

Инна Яковлева рассказала, что Новак, отец ее детей, угрожал ей за то, что она уличила его в измене и потребовала алименты.

При этом Новак заявил, что избиения и угроз в адрес бывшей супруги не было. Депутат объяснил, что жена у него одна – Юлия, а с Яковлевой он не знаком. Случившееся он назвал провокацией и заявил, что фотография, где он находится в автозаке — ненастоящая.

Местному Telegram-каналу «Борус» в региональном отделении КПРФ, где Новак является первым секретарем, ситуацию с обвинениями в избиении женщины также назвали «100%-й провокацией». Там заявили, что «прекрасно знают жену Андрея Петровича», и на фото явно не она: «никаких бывших жен у него нет. Всю жизнь была одна и та же». По поводу фото Андрея Новака в автозаке в региональном отделении КПРФ ничего комментировать не стали.

В краевом парламенте тоже воздержались от оценок.

Ранее в Серпухове мужчина в ТЦ избил жену при ребенке и посетителях.