В Подмосковье началась церемония прощания с летчиком-космонавтом Зудовым

В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны России проходит подготовка к церемонии прощания с героем СССР, летчиком-космонавтом Вячеславом Зудовым. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Зал, где состоится церемония, украсили венками и красными цветами, на небольшом пьедестале установили гроб с телом», — говорится в сообщении.

Вячеслава Зудова не стало 12 июня, ему было 82 года. Он родился в 1942 году в селе Алферьево Шатковского района Горьковской области. В 1976 году корабль «Союз-23», на борту которого находился космонавт, совершил единственную в истории отечественной космонавтики нештатную посадку на воду.

Летчик-космонавт был награжден медалью «Золотая Звезда» Героя СССР и орденом Ленина за мужество и героизм.

5 июня командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко установил новый рекорд по пребыванию в околоземном пространстве. Экипаж американского сегмента станции и ЦУП (Центр управления полетами ) в Хьюстоне первыми поздравили российского космонавта.

Ранее сообщалось, что Евгений Ткачук и Полина Чернышова снимутся в фильме о советских летчиках «Литвяк».