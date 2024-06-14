В Москве пройдет благотворительный фестиваль в поддержку животных из приютов

В Москве гости ежегодного благотворительного фестиваля WOOF смогут приютить кошку или собаку. Мероприятие пройдет 15 и 16 июня в общественном пространстве «Хлебозавод №9».

В этом году на фестивальную площадку приедут более 90 собак и 190 кошек из приютов города и области. Все животные прошли стерилизацию, имеют прививки и надеются найти заботливых хозяев. За прошлые годы проведения фестиваля в свои дома питомцев забрали более 1300 семей. В этот раз тем, кто готов стать владельцем животного, партнеры по традиции предложат полезные подарки.

Все гости фестиваля смогут поучаствовать в розыгрышах и получить консультации от специалистов. Также на WOOF будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов. Организаторы с радостью примут от посетителей корм, консервы, лакомства, игрушки и медикаменты, а затем передадут всю помощь приютам-участникам.

«Все активности фестиваля проходят в теплой праздничной атмосфере и в окружении наших хвостиков! Поэтому даже если у вас нет возможности взять животное домой, мы все равно ждем вас на фестивале с друзьями и близкими —- хорошо провести время и пообщаться с нашими чудесными собаками и кошками!» — обратилась к москвичам президент благотворительного фонда «Ника» и организатор благотворительного фестиваля Вера Митина.

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