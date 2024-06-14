Россиянам рассказали, безопасно ли покупать продукты на рынках

Покупать продукты на рынках в целом безопасно, однако, к этому вопросу все же нужно подходить с осторожностью. Об этом рассказал председатель Совета по развитию потребительского рынка Александр Борисов, передает Pravda.Ru.

По его словам, мясо на специализированных рынках может продаваться только на стационарных прилавках, которые контролируются санитарной службой. При этом продавцы могут реализовывать его только при наличии соответствующих документов, подчеркнул эксперт. Продавцы домашних овощей также должны пройти систему регистрации, поэтому для продажи собственной продукции им нужно подать электронную заявку и подтвердить наличие товара и его происхождение.

«Что касается Москвы и тех мест, где официально организована торговля, тут я не вижу никакой проблемы с происхождением товара. Она всегда обязательно описывается при электронной регистрации торгующего субъекта», — заключил Борисов.

Агроном Владимир Викулов до этого говорил, что перед покупкой сезонных помидоров нужно оценить их внешний вид — они не должны быть помятыми и иметь водянистые пятна. Огурцы, по словам эксперта, должны быть упругими. Он отметил, что мягкость овоща говорит о его долгом хранении.

Ранее были названы самые полезные для мужчин фрукты и овощи.