Названа возможная дата освобождения экс-главы Кировской области Белых

Адвокат бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Андрей Грохотов заявил, что его подзащитный может выйти на свободу 21 или 24 июня. Об этом пишет ТАСС.

«Срок заканчивается 24 июня. [Белых может выйти из колонии] либо 21, либо 24 июня, скорее всего, 21 [июня]», — сказал Грохотов.

По его словам, из-за определенных технических моментов точная дата станет известна ближе к концу недели.

В конце декабря прошлого года Грохотов заявил, что освобождение кировского экс-губернатора должно произойти в 2024 году, поскольку по первому уголовному делу Белых приговорили к восьми годам тюремного заключения, но в приговор засчитали два года пребывания под арестом с 2016 года.

В 2018 году Белых признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также приговорили к штрафу на сумму более 48 млн руб. С учетом срока содержания в СИЗО он должен освободиться в 2024 году. Сам обвиняемый свою вину не признал и во время прений называл речь прокурора «изнасилованием фактических данных». Подробнее о деле Белых — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-сотрудника Росреестра задержали по делу о взятках на 25 млн рублей.