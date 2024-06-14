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СК РФ возбудил дело после гибели журналиста НТВ в Горловке

СК РФ возбудил дело после обстрела Горловки, из-за которого погиб журналист НТВ

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Валерий Кожин/VK

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела донецкого города Горловки со стороны украинских войск. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В заявлении уточняется, что речь идет об атаке на населенный пункт 13 июня. Тогда в результате действий бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали двое журналистов телеканала НТВ и еще несколько российских военнослужащих.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ, ст. 144 УК РФ», — говорится в публикации.

Первая статья касается убийства, а вторая — воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов. В ведомстве подчеркнули, что в рамках расследования сотрудники СК РФ выяснят все обстоятельства случившегося и установят всех причастных к атаке лиц.

Также из сообщения следует, что журналисты телеканала НТВ будут представлены к ведомственным наградам. Один из них — посмертно.

13 июня украинские солдаты обстреляли город Горловку. В это время на одной из позиций Вооруженных сил РФ работала съемочная группа. По предварительной информации, военные ВСУ при помощи дрона сбросили на журналистов боеприпас.

В результате двое сотрудников телеканала НТВ и несколько российских бойцов получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу. Однако одного из корреспондентов — Валерия Кожина — спасти не удалось. Второй представитель СМИ — Алексей Ивлиев — выжил, но лишился руки.

Ранее в МИД РФ прокомментировали атаку украинских войск на Горловку.

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